CHELSEA Conte se confie sur son avenir

Alors que la presse anglaise l'annonce de retour en Italie, Antonio Conte s'est confié en conférence de presse sur son avenir. L'entraîneur des Blues annonce son envie de rester. «Il me reste encore 18 mois de contrat avec Chelsea. Mon désir est de respecter ce contrat. Ma volonté est de rester ici, et de continuer mon travail. Je ne vois pas de problèmes à ce sujet. Il y avait beaucoup de spéculations sur un possible limogeage. Cela ne m'intéresse pas. J'ai confiance en mon travail, c'est ce qui m'a permis de devenir l'un des meilleurs entraîneurs.»