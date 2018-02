JO 2018 - DOPAGE Tomas Bach critique la décision du TAS

Thomas Bach, le président du CIO, n'approuve pas la décision du TAS de blanchir des sportifs russes qui avaient été bannis à vie pour dopage. Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO), a qualifié «d'extrêmement décevante et surprenante» la décision prise par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de blanchir jeudi dernier des sportifs russes bannis à vie pour dopage par le CIO. «Cette décision montre que le TAS doit réformer sa structure. Nous ne nous attendions pas à cette décision. Nous avons discuté longuement de la situation lors de la réunion de la commission exécutive hier (samedi) et aujourd'hui (dimanche).

Nous pensons que cette décision montre le besoin urgent de réforme dans la structure interne du TAS pour parvenir à plus de qualité et de continuité dans les jugements», a précisé Bach. Pour rappel, une Commission de discipline du CIO avait suspendu à vie 43 Russes, dont 42 avaient fait appel devant le TAS. Sur ces 42, 28 ont vu leurs sanctions totalement levées. 11 autres ont également vu levée leur suspension à vie, sauf pour les JO de Pyeongchang. Pour le moment, 169 sportifs russes ont officiellement été invités aux JO après une scrupuleuse analyse de leur comportement passé et présent, qui se devait d'être le plus éloigné possible de celui ayant amené la suspension de leur pays pour dopage institutionnalisé.