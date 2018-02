JS KABYLIE Quelle solution pour Steve Ekedi?

Le joueur camerounais, Steve Ekedi, arrivé l'été dernier à la JS Kabylie, a très peu joué avec les Canaris. L'ailier gauche a essuyé beaucoup de critiques concernant son niveau. Il est le joueur le mieux payé de l'équipe du Djurdjura avec 185 millions de centimes (9 000 euros), un statut pas toujours facile à assumer pour un remplaçant, puisqu'il est écarté de l'équipe depuis l'arrivée de Azzedine Aït Djoudi, une situation qui persiste avec Noureddine Saâdi. Auteur d'un but et d'une passe contre l'USM El Harrach, le longiligne attaquant, qui a évolué durant cinq ans en Espagne et au Portugal, n'a pas été payé depuis quelques mois et s'est vu réclamer une baisse de salaire par l'ancienne direction. Soutenu par la Fédération camerounaise qui veille au grain, il n'est pas loin de réclamer son dû auprès de la FIFA, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2019. Steve Ekedi n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire au sein de la maison kabyle, le joueur de 26 ans a réclamé plusieurs fois, plus de temps de jeu. La JS Kabylie, qui vient de se qualifier en quarts de finale de la coupe d'Algérie face au CRB Dar El Beïda, vit des moments difficiles en championnat, le Camerounais n'aura peut-être pas la chance de démontrer son niveau cette saison en Ligue 1.