LE MCA CONTRE LE MOB, LE CR ZAOUÏA FACE À L'ASAM USMBA-JSS et JSK-USMB chocs à couper le souffle

Les quarts de finale de la coupe d'Algérie connaîtront quatre matchs chocs qui opposeront des équipes globalement d'égale valeur les 1er, 2 et 3 mars 2018. La première affiche de ces quarts de finale opposera l'USM Bel Abbès et la JS Saoura, sachant que c'est la première fois de sa courte histoire que la formation de Béchar atteint ce stade de la compétition. La formation de Bel Abbès, qui a échoué en demi-finales lors des deux dernières éditions de la coupe d'Algérie, aura l'avantage d'évoluer à domicile. La deuxième affiche est celle qui mettra aux prises la JS Kabylie et l'USM Blida dans un match qui opposera deux équipes qui luttent pour leur survie en Ligue 1 Mobilis. L'autre choc de ces quarts s'annonce également pimenté et verra le MC Alger accueillir au stade du 5-Juillet un autre Mouloudia aussi populaire, à savoir celui de Béjaïa. Le choc des petites équipes mettra aux prises le CR Zaouïa (wilaya de Blida), pensionnaire de la Régionale et l'AS Aïn M'lila qui évolue en Ligue 2 Mobilis.