Rothen prend la défense de Mahrez

Retenu contre son gré par les dirigeants de Leicester, Riyad Mahrez (26 ans, 24 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) a séché les derniers entraînements pour exprimer son mécontentement après son transfert avorté vers Manchester City. Une situation délicate pour l'ailier algérien, défendu par Jérôme Rothen. «Tu peux refuser. T'as le droit. Le joueur, il signe un contrat, il faut aussi le respecter. C'est plus la parole (les promesses faites à Mahrez, ndlr). Une première fois, une deuxième fois... Riyad Mahrez est quelqu'un de classe, qui a toujours joué le jeu. Même quand ses transferts ne se sont pas réalisés, il a toujours été là, avec le sourire, avec la banane, pas d'état d'âme. Il a été bon sur le terrain. Quand tu as cet état d'esprit, les dirigeants, malheureusement, ils s'en servent aussi. Ils se disent «bon bah on va refuser, c'est pas grave, de toute façon, il joue le jeu lui», a fait remarquer le consultant sur les ondes de RMC. Difficile de savoir quelle sera la suite de cette affaire...

Il a été élu «Superstar Muslim in Sport» 2018

L'international algérien Riyad Mahrez a été élu, jeudi dernier, «Superstar Muslim in Sport» lors des British Muslim Awards.

La British Muslim Awards est une cérémonie de remise de prix annuelle au Royaume Uni. Elle récompense différentes personnalités, groupes et entreprises musulmanes. Les festivités ont lieu cette année dans la ville de Bradford.

Le joueur algérien de 26 ans a été élu Superstar Muslim in Sport 2018, une récompense qui vient au moment où rien ne va plus pour l'Algérien en club.

Le numéro «26» des Foxes, a été retenu encore une fois par ses dirigeants durant le Mercato hivernal, après une offre alléchante du leader de Premier League, Manchester City.