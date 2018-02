PSG Neymar impatient de jouer contre Madrid

Samedi dernier, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Lille sans coup férir (0-3) lors de la 24e journée de Ligue 1 et se rapproche un peu plus de la première confrontation avec le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions. Neymar le concède, il attend ce rendez-vous avec excitation... Cette fois, pas de polémique ni de provocation... Samedi après-midi, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, Neymar a fait l'unanimité.

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain a rendu une copie très propre, dénuée de tout élément superflu et fait parler son talent pour mener les siens vers la victoire (0-3), avec à la clé notamment un but splendide sur coup franc. L'ancien joueur du FC Barcelone est apparu en forme, motivé et plein d'entrain.

Peut-être avait-il déjà en tête les festivités programmées pour célébrer son 26e anniversaire qui ont vraisemblablement débuté samedi soir, mais devaient surtout se poursuivre hier.

A moins qu'il ne soit plus particulièrement excité à l'idée de croiser la route du Real Madrid... Car c'est désormais dans 10 jours que le 8e de finale aller de Ligue des champions est fixé à Santiago-Bernabéu.

Neymar y sera forcément attendu et épié pour son retour en Espagne, dans l'antre de l'ancien ennemi, qui serait a priori tout heureux de pouvoir le recruter l'été prochain. «C'est impossible d'être plus impatient de jouer contre le Real Madrid, a confirmé l'intéressé dans les colonnes de Marca. Nous nous préparons pour vivre des matchs comme celui-ci et j'ai hâte que ce jour arrive enfin».

Le quotidien du championnat, sans doute un peu trop facile pour l'armada francilienne, sera mis de côté pour une échéance forcément plus alléchante et un premier véritable test, cette saison.

Le numéro 10 des Rouge et Bleu le sait mieux que quiconque, si le PSG veut se positionner comme un véritable prétendant à la victoire en C1 dès cette saison, il faudra faire tomber le double tenant du titre. Et puisqu'il aspire à prendre son envol loin de l'ombre de Lionel Messi, charge à lui de peser de tout son talent sur cette double confrontation à venir et de donner le tournis aux Sergio Ramos, Daniel Carvajal et autre Raphaël Varane. S'il passe à côté de ce rendez-vous sur lequel il avoue entre les lignes être déjà concentré, Neymar ne pourra en revanche pas échapper aux nombreuses critiques qui en découleront. Et ce n'est pas un splendide coup franc en championnat ou des dribbles déroutants en coupe de France qui changeraient la donne...