RC LENS Une première pour Walid Mesloub

Avant-hier soir, le RC Lens se déplaçait sur le terrain de Lorient (1-1, 24e journée de Ligue 2). Pour cette rencontre, le coach lensois, Eric Sikora, a titularisé sa dernière recrue, Walid Mesloub. Une première pour le milieu de terrain algérien face à son ancienne équipe. En effet, Mesloub avait résilié son contrat avec le club lorientais début janvier avant de s'engager chez les Sang et Or. Alors qu'il n'entrait plus dans les plans des Merlus, l'international algérien n'avait plus disputé un match professionnel depuis le 20 mai 2017 lors de la 38e journée de Ligue 1 2016-2017 face à Bordeaux (1-1). A noter qu'un autre joueur lensois a connu sa première titularisation en championnat. Après une apparition face à Sochaux (0-1, 21e journée de Ligue 2) en remplacement de William Bianda, Modibo Sagnan a été titularisé en défense centrale aux côtés de Dusan Cvetinovic.