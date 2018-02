TOUR D'ALGÉRIE 2018 DE CYCLISME Le coup d'envoi sera donné à Tamanrasset

Le Tour d'Algérie 2018 de cyclisme, prévu du 27 mars au 02 avril, prendra son départ à partir de Tamanrasset, alors que son arrivée aura lieu du côté de Tizi Ouzou, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Une fois n'est pas coutume, le Tour d'Algérie de cyclisme ne débutera pas à partir d'Alger. En effet, la grande fête de la petite reine commencera dans le Grand Sud algérien. Dans le souci de donner un coup de pousse au développement de la discipline dans le sud du pays, la FAC, à sa tête, Mabrouk Kerboua, a choisi la wilaya de Tamanrasset comme point de départ de la 21e édition du TAC.

Selon la même source, les organisateurs ont décidé de programmer deux, des sept étapes qui composent la compétition, dans la capitale des Touareg. Par la suite, les invités de l'Algérie, dont le nombre n'a pas encore été arrêté, effectueront un transbordement par avion pour rallier la capitale des Zianides, Tlemcen, où se disputera la troisième étape.

Alors que l'intégralité du tracé n'a pas encore été dévoilée, on croit savoir que la FAC a programmé une arrivée sur les hauteurs du mont Tikjda (Tizi Ouzou), très probablement, lors de la 6e et avant-dernière étape.

Pour ce qui est du grand final, il se déroulera entre Tikjda et le chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou. Pour rappel, le dernière Tour d'Algérie, baptisé «Edition des Oasis», a vu la participation de 78 coureurs, représentant 8 pays, avec la victoire finale du Tunisien, Ali Nouissri.