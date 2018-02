USM EL HARRACH Aziz Abbès nouvel entraîneur

Les dirigeants de l'USM El Harrach ont décidé de s'offrir les services de entraîneur Aziz Abbès pour cette fin de saison. Le club d'El Harrach, qui s'est séparé la semaine dernière de son coach tunisien, Hamadi Daou, et qui a repris ses fonctions chez le DRB Tadjenanet sur le fil, devait finaliser hier, avec son nouvel entraîneur, Aziz Abbès, passé par le MC El Eulma, le CRB

Aïn Fakroun ou encore le CA Bordj Bou Arréridj. Le technicien est un habitué des deux Ligues professionnelles, sa mission sera des plus difficiles pour sortir l'USM El Harrach de la zone rouge. Les Jaune et Noirs sont avant-derniers au classement général avec

16 points, les joueurs que dirigera Aziz Abbès n'ont remporté que quatre victoires en 18 matchs de Ligue 1.