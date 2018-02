CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON 17 pays présents au rendez-vous d'Alger

119 athlètes participeront à cette compétition du 12 au 18 février prochains

L'Algérie sera représentée par 8 badistes chez les messieurs, dont trois évoluant à l'étranger, et 9 chez les dames.

Dix-sept pays, dont l'Algérie, seront présents au championnat d'Afrique de badminton seniors (messieurs et dames, individuel et par équipes), prévu à Alger du 12 au 18 février à la salle Harcha-Hacène, a annoncé hier le président de la Fédération algérienne de la discipline (FABa), Messaoud Amine Zoubiri.

«119 athlètes issus de 17 pays africains seront présents à Alger pour cet évènement important, qualificatif aux Championnats du monde de la discipline prévus en mai prochain en Thaïlande.

Il s'agit de la plus grande manifestation qui existe sur le plan continental. La compétition sera très disputée entre notamment le Nigeria, l'Ile Maurice, l'Egypte et l'Algérie», a indiqué le premier responsable de la FABa lors d'un point de presse tenu à Alger. Cet évènement verra la participation de l'Algérie (pays hôte), de l'Egypte, du Kenya, du Nigeria, du Botswana, du Maroc, de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Cameroun, du Ghana, du Mozambique, de l'Ile Maurice et des Seychelles.

L'Algérie sera représentée par huit badistes chez les messieurs, dont trois évoluant à l'étranger, et neuf chez les dames, «dont Bouksani Halla, qualifiée pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Buenos Aires (Argentine)» du 6 au 18 octobre 2018, a souligné le premier responsable de la FABa. «Notre objectif est de récolter le maximum de médailles, même si la concurrence sera rude en présence de la crème du badminton africain. Seul le champion d'Afrique, chez les deux sexes, pourra se qualifier aux Mondiaux en Thaïlande, ce qui va certainement donner plus d'attrait à cette compétition», a-t-il ajouté. De son côté, le directeur des Equipes nationales (DEN) et chef de la délégation algérienne Belkebir Abdeslam, également présent à ce point de presse, a évoqué la préparation de l'Algérie en vue de ce rendez-vous «très important».

«La préparation a débuté depuis plusieurs semaines. Nos athlètes, dont la plupart sont issus des U17 et U19 sont conscients de la tâche qui les attend. Le niveau sera très élevé d'autant plus que tout le monde aspire à se qualifier aux Championnats du monde. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) n'a pas lésiné sur les moyens pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles.

A nous d'être à la hauteur», a-t-il indiqué. Avant le début de cette compétition africaine, l'Algérie va également abriter un tournoi international Open du 7 au 9 février à la salle omnisports Mokhtar-Aribi d'El-Biar en présence de 95 athlètes issus de 10 pays: Algérie, Egypte, Kenya, Nigeria, Zambie, Maroc, Ouganda, Côte d'Ivoire, Tunisie et Malte. «Lors des prochaines éditions du tournoi international Open, nous espérons la participation de plus de 40 pays.

Pour cette édition, le rendez-vous n'est pas sponsorisé, ce qui explique le nombre réduit des nations participantes. Cela va permettre aux pays qui vont prendre part au championnat d'Afrique de se préparer en conséquence et permettre à leurs athlètes de grignoter des points en vue de la qualification aux JOJ 2018», a expliqué Zoubiri, révélant que cette compétition sera organisée annuellement.