4E ÉDITION DU CROSS-COUNTRY SAAL BOUZID Domination des Kenyans et Ethiopiens

Les athlètes kenyans et éthiopiens (messieurs et dames) de catégorie sénior ont dominé samedi la 4e édition du cross-country Saal Bouzid organisée dans la wilaya de Sétif. Cette épreuve chez les séniors a été marquée par un rude duel qui s'est terminé par une démarcation des coureurs kenyans qui ont occupé la première et deuxième place, alors que la troisième et quatrième place du classement ont été remportées par les coureurs de l'Equipe nationale militaire algérienne. Chez les dames, les quatre premières places au classement de la catégorie sénior ont été décrochées par les coureuses éthiopiennes et kenyanes. S'agissant des autres catégories, les athlètes (filles et garçons) de la wilaya de Bordj Bou Arréridj se sont distingués lors de cette épreuve en remportant les trois premières places du classement, notamment pour celles des poussins, benjamines et cadets.

L'équipe du Cheikh El Aifa de la wilaya de Sétif a également dominé le classement de cette épreuve dans la catégorie école (filles) alors que dans la catégorie minime (filles) trois équipes de la wilaya de Tizi Ouzou se sont emparées des trois premières places du classement de cette épreuve.

La huitième épreuve de la 4e édition du cross-country, tenue au parcours d'Ouled Bouslam, a vu la participation de près de 1 210 athlètes issus de 29 wilayas, dont 943 garçons et 266 filles qui représentent 84 équipes, ainsi que 17 coureurs étrangers venus du Maroc, de la Tunisie, du Kenya, de l'Ethiopie et de la France.