CHAN 2018 Le Maroc remporte le titre

L'équipe du Maroc a remporté ce dimanche son premier titre de

champion d'Afrique des nations (CHAN) après sa victoire 4-0 sur celle du Nigeria. Pays hôte de la 5e édition, le Maroc a ouvert le score à la fin de la première période avant de réaliser une véritable offensive en deuxième période. A ce moment de la partie, l'équipe nigériane était réduite à 10 après l'expulsion d'un défenseur. Ce large succès de l'équipe marocaine a été clôturé par le meilleur buteur du CHAN 2018, Ayoub El Kaâbi, auteur de 9 buts en six matchs. C'est le premier sacre du Maroc dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur championnat et dont la première édition a été jouée en 2009 en Côte d'Ivoire. Le football marocain courait derrière un sacre continental depuis 1976 date de l'unique victoire marocaine en coupe d'Afrique des nations. Ces victoires en Ligue des champions et au CHAN 2018 s'ajoutent à la qualification des Lions de l'Atlas à la Coupe du monde 2018. L'équipe dirigée par le Français Hervé Renard sera avec le Sénégal, le Nigeria, l'Egypte et la Tunisie, l'un des cinq représentants à la Coupe du monde 2018. La dernière participation marocaine en Coupe du monde date de 1998 en France. Le Maroc est candidat à l'organisation de la Coupe du monde 2026 et il sera en concurrence avec les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique qui ont déposé une candidature unique.