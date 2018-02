GALATASARAY Feghouli stoppé par Medjani

Galatasaray a été battu à Sivas lors d'un match, où Medjani et Feghouli se sont affrontés, et rate l'occasion de passer devant Bassaksehir. Les coéquipiers de Carl Medjani, aligné dans l'axe de la défense ont inscrit deux buts par N'Dinga de la tête (16') et Aruna Koné sur penalty (57'). Les hommes de Fatih Terim vont réduire la marque par l'international suisse Derdiyok à la 79e minute, mais c'est trop tard, défaite 1-2.Sofiane Feghouli a disputé 68 minutes avant d'être remplacé par Belhanda. Il a multiplié les centres notamment en direction de Gomis sans que ceux-ci ne soient transformés en occasions dangereuse, il a aussi tenté une frappe enroulée. Galatasaray reste donc 2e avec 41 points alors que Bassaksehir contraint au nul à Konya reste en tête avec 43 points. Les deux poursuivants, Fenerbahce et Besiktas ont aussi fait match nul chacun, 2-2.