LEICESTER CITY Arsenal se positionne pour Mahrez

Ryad Mahrez ne s'est toujours pas remis de son départ avorté lors du mercato hivernal. L'international algérien (32 sélections, 8 buts) ne comprend toujours pas le comportement de Leicester, qui avait pourtant promis de le laisser s'en aller en cas d'offre supérieure à celle de l'été 2015 (inférieure ou égale à 45 millions d'euros). Depuis cet épisode fâcheux, le joueur de 26 ans a séché plusieurs entraînements et n'a pris part à aucun match des Foxes. Le joueur semble avoir beaucoup de mal à digérer la pilule. Mais il semble toutefois que le départ du principal intéressé n'est que partie remise. En effet, l'été venu, son départ semble inéluctable. Manchester City pourrait revenir à la charge. Chelsea et Liverpool surveilleraient de près le dossier, au même titre qu'Arsenal, qui se serait invité à la danse selon le Daily Star. Arsène Wenger se renseignerait régulièrement sur la situation du joueur et sa manière de s'entraîner, comme le révèle Starsport. Avec le transfert de Lacazette cet été, et d'Aubameyang cet hiver, les Gunners n'hésitent plus à dégainer le chéquier. La concurrence promet d'être rude.