LIVERPOOL Salah dans l'histoire du club

Auteur d'un doublé lors du choc entre Liverpool et Tottenham

(2-2) avant-hier en championnat, Mohamed Salah (25 ans,

34 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) a inscrit ses 20e et 21e buts en Premier League sous le maillot des Reds. C'est la première fois dans l'histoire du club qu'un joueur atteint la barre des

20 buts lors de 25 premiers matchs de la saison en championnat. L'Egyptien occupe la 2e place au classement des buteurs de la Premier League derrière Harry Kane (22 buts).