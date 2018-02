MOREIRENSE Belkaroui très moyen à Tondela

Hicham Belkaroui, qui a raté le début de la saison portugaise tout comme Halliche, disputait son 11e match comme titulaire dans l'axe de la défense de Moreirense en déplacement à Tondela. Sa prestation n'a pas été terrible. Sur l'égalisation de Tondela, il oublie le buteur Cardoso dans son dos. Il commet une grosse erreur défensive aussi à la 36e minute toujours sur le même Cardoso en tentant de couvrir sa balle pour la laisser sortir en corner, il fait tomber son adversaire avec le coude avant d'être déstabilise à son tour, le joueur de Tondela se relève et va créer une grosse occasion pour les siens. Il a encore une intervention très moyenne dans la surface, au marquage de Tomané au point de penalty, ce dernier dos au but arrive à se retourner et tenter une frappe alors que Belkaroui recule (84e). Enfin pour terminer ce match très moyen, sur un centre il dégage de la tête au second poteau vers le même Tomané qui se procure encore une occasion (89e). Heureusement que Tozé marque par deux fois pour les siens aux 10e et 73e pour donner la victoire, 1-2 à l'extérieur. A noter que l'autre Algérien de Moreirense, Aouachria s'est procuré deux occasions, une première contrée par un défenseur (24e) et une seconde à la 49e, bien servi dans la surface il ouvre trop son pied et la balle s'envole.