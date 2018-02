OLYMPIQUE LYONNAIS Aouar fait rêver le Real Madrid au mercato

Belle surprise de la saison du côté de l'Olympique Lyonnais, le jeune Houssem Aouar affole déjà l'Europe. Il faut dire qu'à seulement 19 ans, le milieu de terrain rhodanien a déjà donné un joli aperçu de son potentiel phénoménal. Assurément, il sera l'un des joueurs les plus convoités de l'Olympique Lyonnais au cours du prochain mercato, l'intérêt du FC Barcelone ayant notamment filtré il

y a quelques semaines... Mais selon les informations de OK Diario, un autre cador espagnol serait très intéressé par les services de l'international espoirs français.

En effet, le Real Madrid est à l'affût, et Florentino Pérez serait prêt à faire une proposition dès cet été pour s'offrir les services du joueur. Reste désormais à savoir jusqu'à quelle hauteur le Real Madrid sera prêt à monter.

Pour rappel, le président madrilène n'avait pas souhaité jouer la surenchère dans le dossier Kylian Mbappé. La même stratégie sera-t-elle adoptée pour Houssem Aouar cet été? Le feuilleton ne fait que commencer.