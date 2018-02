SES SUPPORTERS INTERDITS D'ACCÈS AU STADE DE BÉJAÏA Le MC Oran formule des réserves

La direction du MC Oran a introduit un recours auprès de la commission d'organisation de la coupe d'Algérie, après l'interdiction faite à ses supporters d'accéder au stade de Béjaïa, où l'équipe a été battue par le MO Béjaïa (1-0), en 8es de finale. Les dirigeants du MCO revendiquent l'application de l'article 11 des règlements généraux de cette compétition. L'article en question stipule qu'à l'exception de la rencontre finale, gérée par la Fédération algérienne de football, le club organisateur est tenu de réserver un emplacement sécurisé et séparé dans les tribunes aux supporters du club visiteur. Il est également mentionné que sauf accord écrit entre les deux clubs, le club organisateur doit réserver aux supporters du club visiteur un minimum de 10% des places de la capacité du stade. Le même article prévient que le non-respect de ces dispositions expose le club concerné à trois sanctions: match perdu par pénalités, une amende financière et une suspension de participation à la coupe d'Algérie lors des deux saisons suivantes. Plusieurs centaines de fans oranais ayant fait le déplacement à Béjaïa, ont été interdits d'accès au stade de l'Unité maghrébine par le service d'ordre. La saison dernière, des incidents regrettables s'étaient produits dans ce même stade, lors de la rencontre des deux équipes en championnat de Ligue 1, obligeant le service d'ordre à y évacuer les fans visiteurs après quelques minutes du début de la partie. C'est la troisième fois, en l'espace de quatre saisons, que le MOB et le MCO s'affrontent en coupe d'Algérie. A trois reprises, le dernier mot est revenu aux Hammadites, actuellement dauphins de la Ligue 2 et qui aspirent à retourner parmi l'élite dès la fin de cette saison.