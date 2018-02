TOTTENHAM Kane, la barre des 100 buts en PL

Harry Kane (24 ans, 32 matchs et 31 buts toutes compétitions cette saison) est inarrêtable! Buteur décisif sur penalty pour offrir le point du match nul à Tottenham face à Liverpool (2-2) ce dimanche, l'avant-centre des Spurs a inscrit son 100e but en Premier League, en seulement 141 rencontres. Kane domine le classement des meilleurs buteurs du championnat anglais avec 22 réalisations, devant Mohamed Salah (21 buts, Liverpool) et Sergio Agüero

(17 buts, Manchester City).