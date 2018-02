MERCATO HIVERNAL Record historique de dépenses en Europe

Les clubs ont déboursé 1067 millions d'euros

De façon globale, les dépenses ont augmenté de 36% comparées à janvier 2017 et surtout, elles ont dépassé pour la première fois la barrière symbolique du milliard d'euros.

Le mercato d'hiver a fermé ses portes voici cinq jours. Le temps est désormais aux bilans. Pour la première fois de l'histoire, les dépenses ont dépassé le milliard d'euros.

Le mercato s'est achevé le 31 janvier à 23h59 et avec lui toutes les rumeurs et spéculations. Un marché des transferts fait vibrer bon nombre de supporters qui voient leur club de coeur dépenser. Mais combien d'argent a été dépensé au total? Ainsi, l'Observatoire du football du centre d'étude du sport (Cies) de Neuchâtel (Suisse) a tenté de répondre à cette question dans sa 213e lettre hebdomadaire et donc de calculer le total des dépenses effectuées lors de ce dernier mercato hivernal.

Comme depuis 2010, la Premier League a une nouvelle fois été déficitaire avec un bilan de -113 millions d'euros malgré les départs de Diego Costa vers l'Atletico Madrid et de Philippe Coutinho vers le FC Barcelone.

En revanche, le bilan des clubs français est bien plus joyeux.

La balance nette est plutôt positive puisque les clubs de l'Hexagone ont vendu pour 14 millions d'euros de plus qu'ils ont dépensés.

Les deux formations qui ont le plus acheté sur les deux derniers mercatos sont le Paris Saint-Germain, selon le Cies, avec 418 millions d'euros (dont 0 en hiver) et le FC Barcelone avec 414 millions d'euros (dont 173 en hiver).

On retrouve en troisième position le nouveau club d'Aymeric Laporte, Manchester City avec 355 millions d'euros dépensés.

Enfin, la Premier League est, en grande partie, responsable du dépassement du milliard d'euros (1067 millions d'euros pour être précis) car elle a dépensé plus de la moitié de cette somme! Les formations du Royaume ont lâché 545 millions d'euros au cours de cette fenêtre d'hiver quand les formations françaises n'ont envoyé que 66 millions. En revanche, les Espagnols ont fait fort en sortant le chéquier pour lâcher 345 millions d'euros. Et ce n'est que le début de cette inflation spectaculaire.