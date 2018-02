OM-MCA, CRB-USB ET JSS-ESS Des affiches décisives pour tous

Par Saïd MEKKI -

Une belle affiche pour le podium

Trois matchs avancés de la 19e journée de la Ligue 1 Mobilis sont au programme aujourd'hui dont les périlleux déplacements du MC Alger et de l'Entente de Sétif, respectivement face à l'Olympique de Médéa et à la JS Saoura.

Le troisième match au programme d'aujourd'hui aura lieu au stade du 20-Août 1955 à Alger entre deux équipes partageant la même position au classement général à savoir le CR Belouizdad à l'US Biskra. Il y a lieu de noter au passage que ces trois matchs ont été avancés à cause de la participation du CR Belouizdad, de l'ES Sétif et du MC Alger aux matchs des coupes africaines des clubs. Ainsi, l'ES Sétif effectuera donc une mission très difficile en déplacement à Béchar pour rencontrer l'équipe de la JS Saoura qui vient d'enregistrer la démission de son conseil d'administration. Il faut de suite préciser d'ailleurs, qu'en dépit de ce problème au niveau de l'administration de la JSS, les joueurs sont bien concentrés sur leur match à domicile d'autant plus qu'ils restent sur une très belle qualification aux quarts de finales de la coupe d'Algérie en écartant l'un des spécialistes à savoir l'USM Alger. Les gars de Sétif savent parfaitement que la Saoura est une équipe intraitable à domicile. Et c'est pourquoi l'administration et le staff technique de l'Entente de Sétif ne cessent d'encourager les joueurs à revenir avec un bon résultat de ce déplacement périlleux, afin de rester en course pour le titre de champion sachant que la fin du championnat est encore loin.

Le coach Benchikha déclare que: «Nous irons à Béchar avec la ferme intention d'arracher un bon résultat et ce, dans la perspective d'amorcer un nouveau départ.» Pour bien assurer que ses joueurs soient au top le jour du match, le coach Benchikha a baissé la charge de travail la semaine dernière, pour permettre aux joueurs de bien récupérer. Du côté de la JS Saoura, le coach Khouda a programmé hier, une dernière séance d'entraînement dans l'après-midi pour mettre au point les derniers réglages dans son groupe, afin d'aborder le match d'aujourd'hui dans de bonnes conditions et surtout éviter la pression aux joueurs. Côté administratif, Djebbar, assure l'intérim de l'équipe, suite à la démission collective du président Zerouati et son conseil d'administration d'où la stabilité relative en attendant la suite de cette nouvelle donne. Le coach Khouda, lui, n'a pas hésité à déclarer que «Gagner les trois points de la rencontre est d'importance et il n'y a pas d'autre alternative.»

Les gars de l'Entente de Sétif sont donc déjà avertis. De son côté, le MC Alger, sera en appel à Médéa devant une équipe de l'OM décidée à s'éloigner de la zone rouge. En effet, les joueurs du coach Slimani se trouvent à seulement deux points des deux premiers relégables à savoir le DRB Tadjenanet et la JS Kabylie. D'où l'importance de gagner ce match surtout qu'il est prévu à domicile. Abdelhafid estime qu'en «dépit du fait que le Mouloudia d'Alger traverse une bonne période et veut confirmer sa bonne santé, nous devons remporter les trois points pour confirmer notre dernier succès face à l'USM El Harrach». Côté MC Alger, le défenseur Azzi rappelle qu'«on avait été accrochés par cette équipe à Bologhine, et en dépit de l'enchaînement des matchs nous devons sortir le grand jeu pour nous imposer à Médéa, c'est notre objectif pour ce déplacement difficile».

Le match entre le CR Belouizdad et l'US Biskra est d'importance pour les deux formations dans la mesure où chacune veut empocher les trois points pour s'éloigner de la zone des relégables. Les deux formations partagent la 11e place avec un total de 19 points chacune à un seul point des deux premiers relégables le DRBT et la JSK. Ce qui fait dire aux férus du football que c'est un match à six points. Alors que l'équipe des Rouge et Blanc n'arrive toujours pas à s'imposer à domicile et reste sur une élimination en coupe d'Algérie face au MC Alger, le joueur Selmi annonce que «nous nous rachèterons face à Biskra. On est conscients que la tâche sera difficile face aux Biskris qui viendront avec l'objectif de ne point perdre le match, mais nous ne pouvons nous permettre une nouvelle contre-performance...». De leur côté, les gars de Biskra qui restent sur élimination en coupe d'Algérie face à l'USM Bel Abbès, vont donc mettre tout le paquet sur le championnat d'Algérie pour tenter d'assurer leur maintien parmi l'élite. Ce match en déplacement face au CRB tombe à point nommé pour tenter un bon résultat, afin de reprendre confiance pour la suite de la compétition.

Le coach Leknaoui estime d'ailleurs que «le match face au CRB est à ne pas rater car on joue notre survie en championnat...». Voilà qui montre toute l'importance de cette rencontre CRB-USB, bien difficile pour les deux équipes.