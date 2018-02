BELFODIL, ATTAQUANT DU WERDER BRÊME "Pas le bon moment de parler de moi"

L'attaquant algérien, Ishak Belfodil, a répondu avant-hier aux questions des journalistes en conférence de presse avant le match de coupe d'Allemagne du Werder contre le Bayer Leverkusen (hier soir). Les coéquipiers de Belfodil ont arraché les trois points de la victoire sur la pelouse du Schalke 04 où évolue un autre Algérien, Nabil Bentaleb, samedi dernier. Belfodil a répondu à une question concernant son avenir: «Je ne me pose que des questions en ce qui concerne le prochain match. Nous voulons rester en Bundesliga et nous avons quelques mois devant nous. Ce n'est pas le bon moment pour parler de ma situation personnelle.» L'international algérien a été prêté l'été dernier par le club belge du Standard Liège au Werder de Brême. Les Allemands ont obtenu une option d'achat pour le joueur de six millions d'euros selon, fussballtransfers.