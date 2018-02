COUPE DU MONDE D'ATHLÉTISME Londres va accueillir la 1ère édition

Londres va accueillir la première édition d'une Coupe du monde d'athlétisme, une nouvelle épreuve qui se tiendra les 14 et 15 juillet prochains et opposera huit pays, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Outre ces deux pays, la compétition, qui se déroulera au London Stadium, verra également la présence de la Pologne, la Chine, la France, l'Allemagne, la Jamaïque et l'Afrique du sud. «Ce sera un des évènements les plus excitants et innovants pour notre sport, et nous remercions la Fédération britannique et le maire de Londres de bien vouloir l'accueillir», a déclaré Sebastian Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).