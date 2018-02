HELLAS VÉRONA Farès très bon contre la Roma

Titularisé par Fabio Pecchia sur le flanc gauche pour son seizième match de la saison en Série A, Mohamed Farès (21 ans) a réalisé une prestation encourageante face à la Roma qui a obtenu son premier succès après une série de sept matchs sans aucune victoire. Le natif d'Aubervilliers a eu fort à faire sur son côté faisant face au jeune espoir turc Cengiz Under, buteur dès la première minute. Il aura été de nombreuses fois sollicité par les attaques romaines basées sur les ailes et aura été mis parfois en difficulté par le trio Under, El Sharaâwy et Nainggolan. Le match a pris ensuite une tournure cocasse puisque l'entraîneur de l'Hellas sera exclu par l'arbitre pour avoir contesté une décision arbitrale à la 48' et Lorenzo Pellegrini sera exclu dans la foulée mettant l'Hellas en supériorité numérique. Les Giallorossi se montreront plus offensifs et Farès sera plus attiré par l'attaque, multipliant les montées et offrant des solutions de débordement et de centres (66' et 89'). Malgré cette supériorité numérique, l'Hellas ne parvint pas à revenir au score et aligne une défaite les mettant à la 19e place de Série A devant Benevento. Mohamed Farès a quant à lui fourni une prestation honorable réussissant 83% de ses passes, gagnant six duels, réussissant deux tacles et frappant une fois au but. Le joueur de 21 ans continue son apprentissage dans une équipe en lutte pour éviter la relégation, alors qu'un potentiel intérêt de la Juventus est évoqué par la presse italienne.