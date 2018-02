LIGUE 1 MOBILIS - 19E JOURNÉE USMA-USMBA domicilié au stade 5-Juillet

Le match USM Alger-USM Bel Abbès comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1 se jouera vendredi au stade olympique du 5-Juillet d'Alger (17h), au lieu de Omar-Hamadi (ex-Bologhine), a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site. Le changement de domiciliation a été effectué «à la demande de l'USMA», a précisé la même source. Au terme de la 18e journée, l'USMA occupe la 2e place au classement avec 30 points, en compagnie du MC Alger et de la JS Saoura, alors que l'USMBA occupe la 9e position avec 20 points, conjointement avec l'Olympique Médéa. L'USM Alger, l'autre représentant algérien en coupe de la Confédération, est exempte du tour préliminaire, prévu entre le 9 et le 11 février. Les autres rencontres de la 19e journée du championnat de Ligue 1 se joueront vendredi et samedi.