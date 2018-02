MANCHESTER CITY COMPTE RELANCER LEICESTER EN ÉTÉ Thorgan Hazard pour remplacer Mahrez

Ancien joueur du RC Lens, Thorgan Hazard brille actuellement avec le Borussia Mönchengladbach. Des performances qui lui ont ouvert les portes de la sélection belge. Les bonnes prestations de l'ancien Lensois ne passent pas inaperçues chez les grands clubs européens. C'est notamment le cas de Leicester. Selon The Sun, l'international belge serait l'une des priorités des Foxes en cas de départ éventuel de Riyad Mahrez cet été. Pour rappel, l'international algérien fut proche de s'engager avec Manchester City lors du mercato d'hiver mais Leicester semblait trop gourmand concernant l'indemnité de transfert. Désormais âgé de 24 ans, Thorgan Hazard a déjà connu une expérience peu enrichissante en Angleterre. Le frère d'Eden avait quitté le club Sang et Or en 2012 pour rejoindre Chelsea, club avec lequel il ne disputera aucune rencontre. Par ailleurs, et toujours selon The Sun, Manchester City ne compte pas lâcher prise pour engager le milieu offensif algérien. Une semaine après avoir essuyé le refus des Foxes, l'actuel leader de Premier League anglaise compte revenir à la charge l'été prochain pour s'attacher les services du numéro 7 des Verts. C'est le coach espagnol des Citizens, Pep Guardiola, qui a l'intention de faire une nouvelle tentative pour recruter le meilleur joueur d'Angleterre 2016 lors de la prochaine période des transferts d'été.

Les dirigeants de Manchester City prévoient déjà des discussions avec leurs homologues de Leicester dès la semaine prochaine, à l'occasion de la rencontre des deux équipes en championnat samedi prochain dans le cadre de la 27e journée. Selon la même source, le leader incontesté du championnat d'Angleterre «n'a pas fermé la porte et espère toujours faire signer Mahrez malgré ce qui s'est passé dernièrement». «Nous sommes prêts à leur parler quand ils viendront ici le week-end prochain. Nous allons profiter de cette opportunité. Guardiola veut toujours avoir Mahrez dans son équipe», a indiqué cette source, citée par The Sun. Leicester a rejeté quatre offres parvenues des Citizens en l'espace de 24 heures dont la dernière est estimée à 65 millions de livres (74 millions d'euros), en plus d'un joueur qui devrait être inclus dans l'opération, ce qui a poussé l'actuel leader du championnat à renoncer au recrutement de Mahrez lors des dernières heures du mercato, clôturé en Angleterre le mercredi

31 janvier.