MATCHS AMICAUX EN VUE DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2019 Côte d'Ivoire, Cap-Vert et Tanzanie potentiels adversaires de l'EN

Les Verts pourraient affronter les éléphants de Côte d'Ivoire, les requins bleus du Cap-Vert ou encore les Taifas stars de Tanzanie lors des prochaines dates FIFA. Les dirigeants de la FAF auraient trouvé un accord avec les instances footballistiques de ces trois pays. Ces matchs amicaux, dont on ne connaît pas encore les dates, se joueraient en marge de la préparation de l'EN pour les qualifications à la CAN 2019. Le sélectionneur national, Rabah Madjer, a demandé à la FAF de programmer des matchs amicaux face à des équipes africaines, pour la préparation des prochaines qualifications continentales, un bon test pour les Verts afin d'évaluer le niveau de certains internationaux capables de jouer en terres africaines. L'Algérie est en tête de son groupe de qualification avec le Bénin, le prochain match des Verts se jouera en octobre 2018 face à la Gambie à «Independence Stadium» de Bakau. Pour rappel, d'ici la Coupe du monde la FAF aurait en principe conclu deux matchs amicaux face à l'Iran et le Portugal entre mars et mai, mais aucune date n'a été confirmée.