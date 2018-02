PRÉPARATION DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2018 DAMES La double confrontation amicale face au Mali annulée

La double confrontation amicale que devait livrer la sélection algérienne féminine de football face à son homologue malienne, en prévision des éliminatoires de la CAN 2018 au Ghana, a été annulée, a annoncé hier la Fédération algérienne sur son site Internet. «Ce contretemps a poussé le sélectionneur national Azeddine Chih à revoir ses plans et à apporter un changement au programme de préparation qui s'étalera jusqu'au 11 avril», a précisé l'instance fédérale. L'Equipe nationale féminine a entamé samedi un stage au Centre technique national de Sidi Moussa en présence de 26 joueuses dont trois évoluant à l'étranger, alors que Jinane Hanni (ASPTT Albi/France) n'a pu se déplacer en raison d'un «problème administratif», a expliqué la FAF. Les Algériennes affronteront le Sénégal au mois d'avril prochain, dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN 2018. Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé au 2e tour à la Libye ou à l'Ethiopie. La sélection féminine avait échoué à se qualifier à la CAN 2016 disputée au Cameroun en s'inclinant au 2e tour des éliminatoires face au Kenya après avoir passé l'écueil de l'Ethiopie au premier tour.