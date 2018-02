ARBITRAGE La CFA réunit les arbitres de l'élite

Le président de la Commission fédérale d'arbitrage, Mohamed Ghouti, et le responsable de la désignation Mokhtar Amalou, se sont réunis avant-hier avec les arbitres de l'élite au Centre technique national de Sidi Moussa, a rapporté la Fédération algérienne sur son site officiel. «Cette rencontre a pour but de sensibiliser les arbitres sur les défis qui les attendent quand à assurer une bonne fin de championnat et leur permettre par la même d'évacuer la pression qui pèse sur leurs épaules. C'était une occasion pour permettre aux arbitres de parler à coeur ouvert», a affirmé le président de la CFA dans une déclaration au site de la FAF. Cette réunion intervient quelques jours après l'annonce faite par Mohamed Ghouti de suspendre jusqu'à la fin de la saison de deux directeurs de jeu: Abderrazak Halachi et Amine Sekhraoui rendus coupables de «fautes graves». «L'objectif de cette réunion est de sensibiliser les arbitres en vue du reste des deux championnats professionnels Ligues 1 et 2, d'autant que nous avons constaté des erreurs d'arbitrage qui ont influé sur le résultat final de certains matchs. L'erreur est humaine. J'espère que les prochains matchs puissent se dérouler dans les meilleures conditions», a affirmé de son côté Mokhtar Amalou.