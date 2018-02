CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE LUTTE (CADETS, JUNIORS ET SENIORS) 46 Algériens à Port Harcourt

Quarante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles) prendront part du 7 au 11 février à Port Harcourt (Nigéria) aux championnats d'Afrique de lutte, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Forte d'une délégation de 63 personnes représentant l'encadrement technique, médical et arbitres, les sélections algériennes, scindées en huit groupes, ont commencé à rallier la ville nigériane de Port Harcourt à partir de dimanche. L'Algérie sera représentée à ce rendez-vous africain par 15 athlètes seniors (8 gréco-romaine, 4 en lutte libre) dont trois dames, 13 athlètes chez les juniors garçons (4 gréco-romaine, 5 en lutte libre) et quatre filles, 18 chez les cadets (6 gréco-romaine, 7 en lutte libre) et six filles. Les sélections algériennes seront conduites par les staffs techniques composés des entraîneurs: le Roumain Rusu Dumitru Cornel, Benjedaa Mazouz, Aoune Fayçal, Salim Chami, Benrahmoun Mohamed, Messaoud Zeghdane, Naânaâ Abderrahmane et Boukrif Moufida. Pour le directeur des équipes nationales (DEN), Idriss Haoues, les sélections algériennes comptent arracher le maximum de médailles à travers leur participation au rendez-vous de Port Harcourt, un évènement très important pour l'instance fédérale. «Ce rendez-vous africain sera marqué par une concurrence très rude de la part des Egyptiens et Tunisiens en lutte gréco-romaine et bien sûr les Nigérians en lutte libre, mais notre premier objectif majeur est d'arracher le maximum de médailles, ce qui est logique pour l'Algérie qui a toujours joué les premiers rôles», a déclaré Idriss Haouès. La direction des Equipes nationales compte énormément sur la participation de la catégorie des cadets et cadettes puisque ces championnats d'Afrique seront qualificatifs aux Jeux olympiques de la Jeunesse 2018 de Buenos Aires en Argentine (6 au 18 octobre). Lors des derniers championnats d'Afrique 2017 (cadets, juniors, seniors et féminine) organisés à Marrakech au Maroc, les sélections algériennes avaient décroché 36 médailles (14 or, 15 argent et 7 bronze).