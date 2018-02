L'OPÉRATEUR DÉMARRE 2018 EN FORCE Ryad Mahrez ambassadeur de Djezzy

Par Salim BENALIA -

Djezzy opère une entrée en force dans l'ère du digital et affiche de nouvelles ambitions pour l'année 2018.

Mathiew Galvani, directeur général de Djezzy a animé, hier, à Alger, la première conférence de presse au titre de l'année 2018. C'est à la faveur de son intervention qu'il a annoncé que l'international algérien est désormais le nouvel ambassadeur de l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy. Ce partenariat avec la star de football jette ses bases sur l'année 2016 et se concrétise finalement sous forme d'un contrat d'image, a annoncé l'intervenant. «Les bases de l'accord qui nous lie au meilleur joueur du championnat algérien et meilleur joueur en Afrique remonte à Avril 2016», a rappelé l'orateur qui a ajouté: «Nous partageons bien des valeurs avec Ryad Mahrez, notamment l'amour du pays et la passion du sport.» Et d'ajouter: «Nous allons investir ensemble dans le sport», tout en expliquant qu'il s'agira de réhabiliter les activités sportives dans les quartiers. M. Galvani a par ailleurs indiqué à ce propos: «C'est là l'accord le plus agréable et le plus fluide que nous avons eu jusque là à parapher avec une star!». Au-delà de cette étape il s'agira pour Djezzy de partager avec Mehrez une vision commune, à savoir le développement du sport électronique et le I sport. Ryad Mahrez se dit pour sa part «très motivé pour ce partenariat». En fait, a poursuivi M. Galvani, Djezzy opère une entrée en force dans l'ère du digital et affiche de nouvelles ambitions pour l'année 2018, notamment l'encouragement et le soutien de la communauté du Web en Algérie, alors que les enjeux de la société digitale n'ont de cesse de se préciser. Il s'agira pour l'opérateur de s'engager vis-à-vis de la communauté cybernétique algérienne qui gravite autour des trois passions que sont le sport, la musique et l'art culinaire. «Nous sommes entrés à fond dans ces trois domaines après avoir analysé le comportement en ligne de la jeunesse algérienne», a souligné M.Galvani qui indique qu'il s'agit avant tout de promouvoir le contenu en ligne en Algérie sur la base de ces analyses. «Djezzy construit à partir de ces passions», a-t-il fait savoir.

Selon l'orateur, Djezzy démarre sur les chapeaux de roue l'année 2018, après avoir réussi le pari de la 4G en 2017. Il est soutenu dans ses nouvelles missions par des actionnaires de poids que sont Veon et le FNI ou Fonds national d'investissement. «Djezzy est le seul à avoir affiché une croissance au titre de l'année 2017», a-t-il étayé.

Le DG de Djezzy a annoncé le retour en force du fameux modem Djezzy dont les principales qualités sont la rapidité et la vitesse de débit Internet, l'agilité et le partage. Il revient cette fois avec de nouvelles formules, avec des prix adaptés à toutes les bourses et débit Internet généreux lesquels vont de 1 Go à 100 Go, sous la formule: «Le meilleur prix pour le meilleur service». M. Mathieu Galvani évoque enfin le menu Internet conçu par Djezzy lequel charrie les offres disponibles;il se décline sous forme d'une application laquelle dès qu'elle est téléchargée sur le smartphone, offre au client immédiatement et généreusement 1 Go d'Internet.