CHAMPIONNAT ARABE DE BOXE (JUNIORS) L'Algérie récolte neuf médailles

Une belle performance pour les jeunes athlètes algériens

La sélection algérienne masculine de boxe (juniors) a décroché neuf médailles (2 or, 3 argent et 4 de bronze) à l'issue des finales du championnat arabe qui a pris fin avant-hier au Complexe olympique d'Al-Maâdi au Caire (Egypte). Les deux médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Hichem Maouche (49 kg) qui a pris le dessus sur l'Egyptien, Mahmoud Same Aly, alors que son coéquipier, Farid Douibi (75 Kg) a eu le dernier mot devant un autre Egyptien, en l'occurrence Mohamed Bakre. De leur côté, El Karia Mohamed Amine (56 kg), Metaoui Mohamed Amine (60 kg) et Fassi Ahmed Djamel (69 kg) se sont contentés de l'argent en perdant en finale, respectivement, devant trois adversaires égyptiens, Mustafa Mohamed Fahme, Marwan Madbole et Youcef Mohamed Sobhe. Les quatre médailles de bronze ont été remportées par: Sikilli Rahmen (64 kg), Aiffa Abdennour (+91 kg), Ahmed Berket (81 kg) et Hassid Mohamed Amine (91 kg). Au classement général par équipes, la sélection algérienne a décroché la deuxième place devancée par l'Egypte qui a placé neuf boxeurs en finale, alors que la troisième place est revenue à la Tunisie. L'Algérie a pris part à ce rendez-vous arabe avec dix boxeurs, en l'occurrence Hichem Maouch (49 kg), Boualem Islam (52 kg), El Karia Mohamed Amine (56 kg), Metaoui Mohamed Amine (60 kg), Sikilli Rahmen (64 kg), Fassi Ahmed Djamel (69 kg), Douibi Farid (75 kg), Ahmed Berket (81 kg), Hassid Mohamed Amine (91 kg) et Aiffa Abdennour (+91 kg). Les jeunes boxeurs algériens, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 18 ans, avaient effectué un stage de préparation qui a duré 15 jours au Complexe sportif Sveltesse de Chéraga (Alger). Outre l'Algérie et l'Egypte (pays organisateur), 11 pays ont pris part à cette compétition. Il s'agit des Emirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Yémen, de la Libye, de la Palestine, de la Syrie, du Liban, du Soudan, de la Tunisie et du Maroc.