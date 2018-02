120 MILLIONS DA BIENTÔT DANS LES CAISSES DU CLUB Une bouffée d'oxygène pour l'USM Bel Abbès

Ces rentrées d'argent tombent à point nommé pour la formation de la Mékerra, surtout que les joueurs commencent à s'impatienter pour percevoir leur dû, non sans le faire savoir récemment à leurs dirigeants.

La direction de l'USM Bel Abbès table sur une rentrée d'argent de l'ordre de 120 millions DA, au cours de ce mois de février, afin de terminer dans la sérénité la saison footballistique actuelle, a-t-on appris hier de ce club de Ligue 1 Mobilis. «Une subvention de 30 millions DA de la commune de Sidi Bel Abbès devrait atterrir dimanche prochain dans notre compte bancaire, en attendant que celles de l'APW et deux autres du ministère de la Jeunesse et des Sports renflouent également nos caisses avant la fin de ce mois de février», a déclaré le directeur général du club, Kaddour Benayad. Ces rentrées d'argent tombent à point nommé pour la formation de la Mekerra, surtout que les joueurs commencent à s'impatienter pour percevoir leur dû, non sans le faire savoir récemment à leurs dirigeants. «Ces apports nous permettront d'aborder le reste de la saison avec une meilleure sérénité. Du coup, la balle est dans le camp des joueurs qui doivent se comporter en professionnels en améliorant leurs résultats en championnat et en tentant d'aller le plus loin possible en coupe d'Algérie, surtout qu'on va accueillir chez nous la JS Saoura lors des quarts de finale», a-t-il poursuivi. L'USMBA s'est qualifiée à domicile, samedi passé, dans la douleur, aux quarts de finale face à une formation de l'US Biskra (2-1) amoindrie de plusieurs joueurs titulaires. Il s'agit de la troisième fois de rang que les gars de Sidi Bel Abbès passent aux quarts. Lors des deux précédentes éditions, ils étaient éliminés en demi-finales. «Evidemment, on table énormément sur la coupe d'Algérie cette saison, après avoir perdu tout espoir de terminer sur le podium en championnat où nous sommes contraints de nous ressaisir en attendant de récupérer les six points défalqués par la Fédération internationale de football», a encore souligné le responsable de l'USMBA dont l'équipe reste sur une défaite à domicile en championnat contre le leader, le CS Constantine.