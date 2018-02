EN PRÉVISION DU MATCH DE NAPLES EN EUROPA LEAGUE Ghoulam de retour à la compétition le 22 février

Le défenseur international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, loin de la compétition depuis le 1er novembre dernier pour cause de blessure, devrait rejouer le 22 février lors du match en déplacement face aux Allemands du RB Leipzig dans le cadre des 16es de finale (retour) de l'Europa League, croit savoir hier le site sportif Il Napolista.

Le latéral gauche des Verts (27 ans), sacré Ballon d'or algérien 2017, a repris l'entraînement collectif le 17 janvier dernier, mais le staff technique de l'actuel leader du championnat italien, dirigé par Maurizio Sarri, ne veut pas prendre de risques à son sujet, en lui donnant le temps nécessaire pour retrouver la plénitude de ses moyens, explique la même source. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou le 1er novembre lors de la défaite concédée à domicile face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions, Ghoulam avait été opéré avec succès le 4 novembre 2017.

Il a dû rater notamment les deux dernières sorties des Verts face au Nigeria à Constantine (1-1, puis 3-0 sur tapis vert) en clôture des qualifications de la Coupe du monde 2018 et en amical face à la Centrafrique (3-0) à Alger. Ghoulam

(11 matchs et 2 buts en Serie A cette saison), dont le contrat court jusqu'en 2022, est convoité par les Anglais de Manchester United de José Mourinho qui seraient prêts à débourser 60 millions d'euros, représentant la clause libératoire de l'ancien stéphanois.