GRAND PRIX DE LA VILLE DE RELIZANE DE SAUT D'OBSTACLES Onze épreuves débuteront aujourd'hui

Le Grand Prix de la ville de Relizane du concours national de saut d'obstacles cadets, juniors et seniors aura lieu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 février au centre équestre Ahmed-Ben Bella de Relizane, a-t-on appris auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA). Onze épreuves seront au programme de cette manifestation hippique de trois jours, organisée par le Club équestre de la wilaya de Relizane, en collaboration avec la FEA. La manifestation devrait regrouper plus de 70 cavaliers représentant une vingtaine de clubs de trois régions du pays, dans les catégories cadets, juniors et seniors titulaires de 1er et 2e degrés. Les deux premières journées seront consacrées à huit épreuves dans les trois catégories avec des chevaux âgés de 4 ans à 6 ans et plus et des obstacles de 1,05 mètre à 1,30 mètre. Les finales auront lieu samedi avec les épreuves du Grand Prix de la ville de Relizane regroupement les 10 meilleurs cavaliers de chaque catégorie et avec 17 obstacles, selon les organisateurs.