JEAN-MICHEL AULAS, PRÉSIDENT DE L'O LYON "Ghezzal, ça m'a fait plus mal sur le plan affectif que technique"

En fin de contrat au terme de la saison 2016-2017, l'ailier Rachid Ghezzal (25 ans, 16 apparitions et 2 buts en L1 cette saison) a quitté l'Olympique Lyonnais pour l'AS Monaco. Toujours attaché aux joueurs formés chez les Gones, le président lyonnais Jean-Michel Aulas n'a pas caché ses regrets par rapport au départ de l'Algérien. «C'est plus embêtant pour l'exemple. On a tout fait, on a 'débridé'' les plafonds, mais ce n'est pas lui qui a négocié. Je l'ai vu à Monaco et il m'a embrassé. J'ai cru comprendre qu'il n'avait pas le même agent aujourd'hui... Ghezzal, ça m'a fait plus mal sur le plan affectif que technique car on est allé chercher Bertrand Traoré et ça prouve qu'on est toujours capable d'investir sur de tels talents venus de l'étranger», a commenté Aulas pour L'Equipe.