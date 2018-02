JSM SKIKDA Bahloul remplace Bouzidi

La direction de la JSM Skikda a trouvé un accord de principe avec le coach franco-algérien Djilali Bahloul pour succéder à Youcef Bouzidi qui a quitté récemment la barre technique à l'amiable, a-t-on appris hier auprès du club de l'Est algérien.

«Le choix s'est porté sur l'entraîneur franco-algérien Bahloul Djilali pour succéder à Bouzidi. Ce dernier a quitté le club pour raisons de santé, il n'a pas pu continuer sa mission notamment sous la pression des supporters qui demandent l'accession à tout prix», a indiqué le chargé de communication des «V» noirs, Badreddine Seffoud. Selon la même source, Bahloul assistera demain au match en déplacement contre le WA Tlemcen, comptant pour la 19e journée de Ligue 2 avant de signer son contrat le lendemain. «Bahloul assistera vendredi à la prochaine rencontre de son futur club avant de parapher un contrat jusqu'à la fin de la saison avec la possibilité de prolonger son bail.

L'entraîneur adjoint du club, Messaoud Khallout, dirigera la barre technique contre Tlemcen», a précisé Seffoud. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Bahloul (36 ans) a entraîné plusieurs clubs en Afrique et en Asie, notamment la Linguère (Sénégal), le stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et Al Ahli Manama (Bahreïn). Au terme de la 18e journée, la JSMS pointe à la 3e place du classement avec 32 points, à cinq longueurs du leader, l'AS Aïn M'lila.