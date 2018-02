JSMB-ASAM EN TÊTE D'AFFICHE Les poursuivants se frottent les mains

Revigoré par la récupération des trois points qu'il avait perdu par pénalité face au WAT, l'ASAM se déplacera chez la JSMB en conquérant, surtout que ses principaux concurrents pour la montée en Ligue 1 auront dur à faire ce week-end.

Le choc JSM Béjaïa-AS Aïn M'lila, entre le 5e qui reçoit le leader sera à l'affiche de la 19e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue demain et qui verra le MO Béjaïa et la JSM Skikda, respectivement second et 3ème effectuer de périlleux déplacements chez l'Amel Boussaâda (9e), et le WA Tlemcen (10e). Revigoré par la récupération des trois points qu'il avait perdu par pénalité face au WA Tlemcen et qui l'avaient dès lors replacé sur le fauteuil de leader, l'ASAM se déplacera chez la JSMB en conquérant, et avec la ferme intention de réussir un bon résultat qui le maintiendra en pole position pour l'accession, surtout que ses principaux concurrents pour la montée en Ligue 1 auront fort à faire ce week-end. Le MO Béjaïa (2e) et la JSM Skikda (3e), seront appelés en effet à effectuer de périlleux déplacements chez l'Amel Boussaâda (9e) et le WA Tlemcen (10e), ce qui réduit considérablement leurs chances de victoire. Du moins sur le papier, car les données d'avant match semblent beaucoup plus favorables à l'ABS et au WAT qui, outre l'avantage d'évoluer sur leur propre terrain, bénéficieront du soutien indéfectible du 12e homme. Autre duel intéressant à suivre: le déplacement de l'ASM Oran (8e) chez le CA Bordj Bou Arréridj (4e) et qui reste ouvert à différentes probabilités, car devant se jouer sans public en raison du huis clos qui pèse sur le club hôte. Même dans le bas du tableau, les débats ne devraient pas manquer d'intensité, particulièrement dans le choc RC Kouba-MC El Eulma, entre les deux actuels premiers relégables qui s'affrontent donc dans un duel direct au stade Benhaddad, avec l'objectif de s'éloigner de la zone rouge. Le faux pas sera donc interdit pour chacun de ces deux antagonistes, qui joueront probablement à couteaux tirés. Le CA Batna (lanterne rouge) et le CRB Aïn Fakroun (avant-dernier) ne seront pas mieux lotis, car appelés eux aussi à disputer des matchs décisifs pour leur survie en Ligue 2. Dans cette quête, les «Tortues» semblent partir avec un léger avantage, puisqu'elles auront la chance de recevoir l'ASO Chlef (6e) sur leur propre terrain, alors que le CAB devra se déplacer pour affronter le RC Relizane (7e). Le dernier match inscrit au programme de cette 19e journée mettra aux prises le GC Mascara (12e) au MC Saïda (11e). Un match à grand enjeu, là encore, car les deux antagonistes se trouvent actuellement juste au-dessus de la zone rouge, faisant en sorte que le perdant, ce week-end, puisse se voir sérieusement menacé.