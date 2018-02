LEICESTER CITY Le gréviste Mahrez devrait manquer Man City

Toujours contrarié de ne pas avoir pu quitter Leicester durant le mercato d'hiver, Riyad Mahrez devrait prolonger la grève qu'il a engagée depuis dix jours. L'international algérien devrait donc être absent pour le déplacement sur le terrain de Manchester City, samedi prochain. Contrarié par le nouvel échec de son transfert lors du mercato hivernal, l'international algérien a décidé de boycotter l'entraînement depuis dix jours. Et cela devrait se poursuivre au point que Claude Puel ne devrait pas l'intégrer dans le groupe qui se déplacera à l'Etihad Stadium pour y affronter Manchester City. Selon des proches du joueur, ce dernier ne devrait pas revenir cette semaine au centre d'entraînement des Foxes qui gèrent très prudemment ce dossier. Le club n'a pas officiellement communiqué sur cette absence, ni indiqué si elle était autorisée ou non. Le joueur a déjà manqué deux rencontres de Premier League contre Everton et Swansea.