ONU-MOYEN-ORIENT McGoldrick coordonnateur spécial adjoint

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé mardi l'Irlandais Jamie McGoldrick au poste de coordonnateur spécial adjoint pour le processus de paix au Moyen-Orient, coordonnateur résident de l'ONU et coordonnateur pour l'action humanitaire des Nations unies et des activités de développement dans le territoire palestinien occupé. Il succède ainsi à l'Australien Robert Piper. Né en 1955, M. McGoldrick dispose d'une vaste expérience dans le domaine des affaires humanitaires, de la coopération internationale, du

développement économique et des affaires politiques, a expliqué le service de presse de M. Guterres. Depuis 2015, il était coordonnateur résident des Nations unies,

coordonnateur pour l'action humanitaire des Nations unies et représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement au Yémen. Auparavant, il a occupé le même poste, depuis 2013, au Népal, et en Géorgie entre 2009 et 2013. Il a également occupé un poste de direction au sein du Bureau de la coordination des affaires humanitaires.