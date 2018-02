OPEN INTERNATIONAL D'ALGER DE BADMINTON Les épreuves débutent avec 95 athlètes

Le coup d'envoi de l'Open international d'Alger de badminton (individuel/garçons-filles) a été donné hier à la salle Mokhtar-Aribi d'El-Biar avec la participation de 95 athlètes dont 40 Algériens. Outre l'Algérie, neuf autres pays sont présents. Il s'agit de l'Egypte, du Kenya, du Nigeria, de la Zambie, du Maroc, de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie et de Malte. Le premier jour de la compétition sera consacré aux éliminatoires avec le déroulement du tableau des 32 et des 16. «Ce tournoi va permettre à nos athlètes de grignoter des points en vue de la qualification aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018 prévus en Argentine. Cette échéance se tiendra désormais annuellement», a indiqué le président de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Messaoud Amine Zobiri. Selon la même source, cette compétition constitue «une étape importante dans la préparation du championnat d'Afrique, prévu à Alger également. Ça permettra aux jeunes athlètes algériens de cumuler de la confiance». La sélection algérienne, sous la conduite de l'entraîneur Fateh Bettahar, a bénéficié d'un stage pré-compétitif au Centre de préparation des équipes nationales à Souïdania (Alger) qui a débuté le 29 janvier dernier en prévision du tournoi. Après le déroulement de cette compétition, l'Algérie va abriter également le championnat d'Afrique de badminton (individuel et par équipes) à la salle Harcha-Hacène (Alger), du 12 au 18 février, avec la participation de 119 athlètes issus de 17 pays. Cet évènement verra la présence de l'Algérie, de l'Egypte, du Kenya, du Nigeria, du Botswana, du Maroc, de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Cameroun, du Ghana, du Mozambique, de l'Ile Maurice et des Seychelles. L'Algérie sera représentée par huit badistes chez les messieurs, dont trois évoluant à l'étranger, et neuf chez les dames, dont Bouksani Halla, qualifiée pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires, du 6 au 18 octobre 2018.