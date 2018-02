REAL MADRID Robert Lewandowski pose sa candidature

Le mercato estival est encore loin et, pourtant, Marca y consacre déjà sa une du jour. Le quotidien sportif espagnol a expliqué hier que Robert Lewandowski (29 ans) se laisse désirer par le Real Madrid! Une information de taille à l'heure où le club merengue, qui traverse une mauvaise passe et s'apprête à jouer sa saison sur le 8e de finale de Ligue des Champions contre le Paris SG, n'a pas recruté en janvier. L'attaquant du Bayern Munich a déjà plusieurs fois été annoncé dans le viseur de la Casa Blanca, sans que l'affaire ne se concrétise. La donne pourrait changer cet été. La publication espagnole assure en effet que l'international polonais (91 sélections, 51 réalisations) considère avoir fait le tour en Bavière. Cette saison encore, il est le meilleur buteur de Bundesliga, avec 18 réalisations au compteur. Arrivé en Allemagne en 2010, le natif de Varsovie souhaiterait s'offrir un nouveau challenge et un dernier beau contrat. Son agent Cezary Kucharski, bien connu des dirigeants de l'écurie madrilène, a d'ailleurs sondé les pensionnaires du Santiago Bernabeu en ce sens, explique Marca dans son édition du jour. Et ces derniers n'ont visiblement pas refermé la porte, alors que les critiques ne cessent de s'abattre sur

le n° 9 titulaire, le Français Karim Benzema (29 ans), et que la BBC affiche un visage bien moins rayonnant ces derniers mois. Si le Real souhaite véritablement passer à l'action sur ce dossier, il devra sans doute mettre la main à la poche. En décembre 2016, le goleador a en effet prolongé son bail avec les Munichois jusqu'en juin 2021. Les Allemands, durs en affaire, se rangeront derrière ce contrat pour, s'ils acceptent, mener les négociations avec leurs homologues espagnols. Qu'on se le dise, le feuilleton Robert Lewandowski ne fait sans doute que démarrer!