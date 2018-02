MOURAD MEZIANE, DTN DE LA FÉDÉRATION DE BOXE "L'exploit au Caire confirme nos précédents résultats"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a accueilli lui-même les jeunes athlètes

Le Directeur technique national, Mourad Meziane, a qualifié «d'exploit» et de «confirmation», les neuf médailles (2 or, 3 argent, 4 bronze) décrochées par la sélection juniors (garçons) aux Championnats arabes 2018, clôturés lundi soir au Caire (Egypte).

«Nos athlètes sont relativement jeunes, car appartenant encore à la première année juniors. C'était d'ailleurs la première compétition internationale pour la plupart d'entre eux. C'est donc un exploit que d'avoir remporté autant de médailles» a indiqué le DTN, au moment de recevoir la délégation algérienne à son retour d'Egypte. Les deux médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Hichem Maouche (49 kg), qui a battu en finale l'Egyptien Mahmoud Same Aly, tout comme son compatriote Farid Douibi (75 kg), ayant surclassé un autre Egyptien, en l'occurrence, Mohamed Bakre. De leur côté, El Karia Mohamed Amine (56 kg), Metaoui Mohamed Amine (60 kg) et Fassi Ahmed Djamel (69 kg) se sont contentés de l'argent, après leurs défaites respectives en finale, respectivement devant trois adversaires égyptiens, à savoir: Mustafa Mohamed Fahme, Marwan Madbole et Youcef Mohamed Sobhe. Les quatre médailles de bronze algériennes, quant à elles ont été remportées par Sikilli Rahmen (64 kg), Aiffa Abdennour (+91 kg), Ahmed Berket (81 kg) et Hassid Mohamed Amine (91 kg). Au classement général par équipes, la sélection algérienne a décroché la deuxième place devancée par l'Egypte qui a placé neuf boxeurs en finale, alors que la troisième place est revenue à la Tunisie. «Les résultats obtenus au Caire confirment ceux de l'an dernier, car lors de la précédente édition de ces Championnats arabe juniors, la sélection algérienne avait décroché un total de sept médailles, dont deux or» a poursuivi Meziane, en espérant «une continuité dans cette dynamique de bons résultats», surtout que la boxe algérienne a rendez-vous avec plusieurs évènements majeurs d'ici la fin de l'année en cours. Outre les championnats d'Afrique 2018 et les Jeux africains de la jeunesse (JAJ), les pugilistes algériens seront également concernés par les Championnats du monde de la catégorie, prévus à la fin de l'année. Le mois de Ramadhan 2018, intervenant un mois seulement avant le début des JAJ «ne perturbera aucunement la préparation des boxeurs algériens» en vue de cette compétition, qui sera organisée par l'Algérie à partir de la mi-juillet prochain, a assuré le DTN. «Nous avons tracé un programme de préparation spécial pour le mois de Ramadhan, afin que nos athlètes gardent une forme optimale avant les JAJ, surtout que nous espérons y représenter dignement les couleurs nationales» a-t-il affirmé. «Les séances matinales seront assez légères et ce n'est qu'après la rupture du jeûne que le plus gros du travail se fera. L'essentiel pour nous, c'est que le volume de travail prévu soit respecté» a encore expliqué Meziane. L'Algérie a pris part au rendez-vous égyptien avec dix boxeurs, en l'occurrence: Hichem Maouch (49 kg), Boualem Islam (52 kg), El Karia Mohamed Amine (56 kg), Metaoui Mohamed Amine (60 kg), Sikilli Rahmen (64 kg), Fassi Ahmed Djamel (69 kg), Douibi Farid (75 kg), Ahmed Berket (81 kg), Hassid Mohamed Amine (91 kg) et Aiffa Abdennour (+91 kg). Avant leur départ au Caire, les jeunes boxeurs algériens, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 18 ans, avaient effectué un stage de préparation de 15 jours au Complexe sportif Sveltesse de Chéraga (Alger). Outre l'Algérie et l'Egypte (pays organisateur), 11 pays ont pris part à cette compétition. Il s'agit des Emirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Yémen, de la Libye, de la Palestine, de la Syrie, du Liban, du Soudan, de la Tunisie et du Maroc.