LIGUE 1 MOBILIS - 19E JOURNÉE:USMB-PAC, CSC-USMH ET USMA-USMBA Soustara veut rattraper les Sanafir

Par Saïd MEKKI -

Une belle affiche à Bologhine entre prétendants au podium

Après trois rounds de la phase retour de la Ligue 1, l'enjeu du podium et du maintien s'intensifie davantage. A l'occasion de cette 19e journée, le leader devra prouver sa dominance s'il ne veut pas se voir rattrapé par son poursuivant direct, l'USM Alger.

La 19e journée de la Ligue 1 Mobilis, qui a débuté avant-hier avec trois matchs des clubs devant participer aux coupes africaines inter-clubs, se poursuivra demain avec trois autres rencontres au menu, alors que les derniers matchs sont programmés pour samedi prochain. Ainsi, mardi dernier, le CR Belouizdad est parvenu à mettre fin à sa série de résultats négatifs en battant l'US Biskra (1-0), alors que la JS Saoura et l'ES Sétif se sont neutralisées au moment où l'Olympique de Médéa a pris le meilleur sur le MC Alger (1-0). Pour rappel, ces rencontres se sont déroulées avant le reste des confrontations afin de permettre à l'ES Sétif, au MC Alger et au CR Belouizdad de préparer dans les meilleures conditions leur entrée en lice dans les différentes compétitions africaines. Quant au programme de demain, on retiendra le grand test du CS Constantine face à l'USM El Harrach qu'il recevra sur la pelouse du stade du Chahid Hamlaoui. Si pour les joueurs locaux du coach Amrani il s'agit bien évidemment de consolider leur position de leaders, pour l'USM El Harrach drivée par Abbès, la victoire est impérative pour s'éloigner de la zone rouge des relégables. D'ailleurs, les Harrachis se sont déplacés à Khroub où ils ont effectué un court stage de préparation de ce match. Ce qui montre toute la détermination des Harrachis de tenter l'exploit de revenir avec un bon résultat de chez le leader actuel de la Ligue 1. Le coach Abbès lui-même le dit clairement en ces termes: «Nous ne nous contenterons pas du tout de nous défendre à Constantine, mais nous devons aussi marquer. Nous devons donc provoquer l'adversaire chez lui. Ce qui veut dire qu'il faut bel et bien prendre des initiatives.» De son côté, le coach Amrani n'a pas cessé d'avertir ses joueurs pour être très vigilants devant cette équipe harrachie. «Je veux des guerriers face à l'USMH. On doit tout faire pour gagner et rester sur la dynamique des victoires» lance Amrani à ses joueurs qui ont bien compris qu'ils n'ont pas droit à l'erreur surtout à domicile. De son côté, l'USM Alger du coach Hamdi doit bien trouver les solutions durant la partie que son équipe animera demain au stade du 5-Juillet face à une équipe de l'USM Bel Abbès, capable du meilleur comme du pire. Benkhemassa estime que «toutes les conditions sont réunies pour que l'on puisse gagner ce match et consolider notre position en haut du tableau et surtout effacer la dernière élimination en coupe d'Algérie face à la JS Saoura à Béchar». Pour le moment, l'USMA occupe la 3e place avec un total de 30 points soit à un point seulement de la JS Saoura, tenue en échec mardi dernier à domicile par l'ESS et à huit points du leader. Quant à l'USMBA du coach Cherif El Ouazzani, cette rencontre est d'importance pour tenter de s'éloigner de la zone des relégables sachant que deux points seulement séparent l'USMBA des deux premiers relégables le DRBT et la JSK. Lagrâa estime qu'«après la dernière victoire face à l'US Biskra, on vise la confirmation face à l'USMA. Ce sera difficile devant cette équipe qui a réalisé un bon résultat en déplacement à Tadjenanet, mais nous jouerons dans un grand stade ce qui nous facilite la tâche pour développer notre bon jeu.» Enfin, le dernier match au programme de cette 19e journée de la Ligue 1 demain opposera l'USM Blida au Paradou dans un match programmé à huis clos. Après leur très bon résultat en coupe d'Algérie et leur qualification aux quarts de finales, les joueurs de Blida sont décidés à poursuivre dans cette dynamique des victoires. Aïssa El Bey «regrette que ce match soit à huis clos, nous avons pris confiance après notre large victoire en coupe face au DRBT et nous effectuerons les efforts nécessaires pour tenter de faire plaisir à nos supporters en leur offrant une autre victoire». De son côté, le double buteur face à la JSK lors du match précédent le joueur du PAC, Naïdji annonce qu'«il n'y a pas eu de préparation spéciale pour ce déplacement à Blida, mais nous sommes prêts pour la bataille dans ce match qui s'annonce bien difficile. J'espère marquer une fois de plus face à Blida et offrir un nouveau succès à mon club». Le match s'annonce donc des plus attractifs d'autant plus que les deux formations pratiquant du beau football.



Programme des matchs de demain:

Au stade Brakni de Blida: USMB-PAC (15h à huis clos)

Au stade Chahid Hamlaoui de Constantine: CSC-USMH (16h)

Au stade du 5-Juillet d'Alger: USMA-USMBA (17h).