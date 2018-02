AL SADD Retour gagnant pour Bounedjah

L'international algérien d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah, éloigné des terrains depuis deux mois à cause d'une fracture au niveau du tibia, a effectué avant-hier un retour gagnant en inscrivant l'un des deux buts de son équipe contre Al Rayyane (2-0) dans le clasico comptant pour la 16e journée du championnat qatari de football (QNB). Le buteur algérien a réussi à inscrire le second but de la partie à la 79e minute en reprenant victorieusement une balle qui a ricoché sur la transversale du portier adversaire. C'est le 7e but de Bounedjah cette saison en autant de rencontres en championnat. Al Sadd qui avait dominé ce choc de la 16e journée avait ouvert la marque par l'autre joueur algérien Jugurtha juste avant la pause (44') d'une pichenette sur un service de l'ancien international espagnol Xavi Hernandez. Avec ce succès, Al Sadd conforte sa deuxième place au classement avec 40 points à deux longueurs du leader Duhail, entraîné par l'Algérien Djamel Belmadi qui a dominé de son côté Al Gharafa (5-1) dans l'autre rencontre avancée de la 16e journée.