BARISIC, PRÉSIDENT DU DINAMO ZAGREB "Soudani est resté et restera cet été"

À la veille de la reprise du championnat, après presque deux mois de trêve, le président du Dinamo Zagreb s'est exprimé sur le mercato de son club et plus en détail sur Hillal Soudani. Actuellement largement en tête du championnat avec 12 points d'avance, le Dinamo va retrouver très certainement un titre de champion qui lui avait échappé la saison dernière pour la première fois en 12 ans. C'est pourquoi le club phare de la capitale croate n'a pas participé à la Ligue des champions cette saison et a même été éliminé prématurément de l'Europa League au mois d'août. Mirko Barisic a déclaré à propos des rumeurs de transfert de Soudani notamment à Nottingham Forrest, «Il n'est pas parti cet hiver et il ne partira pas l'été prochain non plus. Nous ne le laisserons pas partir, il doit nous qualifier à la phase finale de la Champions League».