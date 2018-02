CONFLIT FAF-LFP Zetchi étonné de la réaction de Kerbadj

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) est revenu sur le conflit qui l'oppose à l'ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP). Kheïreddine Zetchi, président de la fédération, a tenu à éclaircir sa position, ainsi que celle de la FAF par la même occasion, concernant le retrait de la gestion des championnats de football à l'ancien président de la LFP, Mahfoud Kerbadj. Le chef de la plus haute instance footballistique algérienne a déclaré dans une interview à Ennahar TV: «Nous avons remercié Kerbadj pour son travail ses dernières années, il a dit que cette décision l'aidait dans un sens car il était fatigué, nous pensions que cette séparation allait se passer dans de bonnes circonstances, mais nous avons été étonnés que Kerbadj et le bureau de la Ligue aient saisi le TAS», puis il a ajouté concernant les détails entourant ce retrait: «Nous sommes confiants, nous avons appliqué la convention entre la FAF et la LFP, considérant l'article 7 des statuts de la Ligue». Le président de la FAF a indiqué qu'il a été notifié à la CAF et la FIFA cette séparation» avant de conclure: «J'espère une nouvelle lancée pour la Ligue et que le calme revienne, ce n'est pas la fin du monde.»