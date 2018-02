FAF-FIFA Le ministre Ould Ali s'exprime sur Alcaraz

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, s'est exprimé avant-hier sur le conflit qu'oppose la Fédération algérienne de football et l'ancien sélectionneur Lucas Alcaraz. L'entraîneur espagnol, qui a été limogé en octobre dernier, a saisi officiellement la FIFA, il demande le paiement de son salaire jusqu'en juillet 2019 la date de l'expiation de son contrat avec les Verts. Le ministre, Ould Ali, a déclaré: «Zetchi a tous les pouvoirs pour défendre les intérêts du football algérien devant la FIFA, nous avons toute confiance en lui et en son bureau exécutif pour préserver l'intérêt de l'Algérie dans cette affaire» avant d'ajouter concernant les dirigeants de la FAF: «... ils sont conscients de tout et nous respectons les lois internationales.»