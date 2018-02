FERHAT, ATTAQUANT DU HAVRE AC "Fier qu'on compte plus sur moi cette saison"

Avant d'affronter Brest, hier soir pour le compte de la 25e journée de Ligue 2, Zinedine Ferhat est revenu sur sa forme actuelle au cours d'une interview au site officiel du Havre AC. Le numéro 8 havrais a évoqué la forme actuelle de son équipe qui a subi une défaite face à l'US Orléans, et l'occasion de se remettre sur les rails à domicile où le club reste invaincu. Il est également revenu sur la confrontation qui l'attend face à Julien Faussurier et cette course au titre de meilleur passeur, un paramètre que Ferhat semble prendre avec recul et humour: «Franchement, je ne pense pas trop à cela, je suis là pour aider l'équipe, faire mon travail, faire des passes décisives ou marquer des buts, l'essentiel est que l'équipe gagne. (...) si je le croise avant le match on discutera deux minutes de cela et je vais lui demander de ralentir (rire)!» Enfin, répondant à une question sur sa forme actuelle et son changement de statut au sein du Doyen des clubs français, le natif de Bordj Ménaïel s'est dit heureux de jouer avec le Havre et a insisté sur le travail accompli en un an et demi, en mettant en avant l'aspect physique qui a été selon lui, l'élément important de sa progression. Il s'est dit fier des responsabilités que le coach Tanchot et l'équipe lui confient, mais aussi conscient que le travail doit continuer afin d'assumer ce rôle de leader technique au sein d'un club visant la montée en Ligue 1.