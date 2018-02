LIGUE 1 MOBILIS- 20E JOURNÉE MCA-CSC vendredi 16 février au stade du 5-Juillet

Le choc de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis entre le MC Alger (2e) et le CS Constantine (1er) se déroulera le vendredi 16 février à 17h au stade du 5-Juillet (Alger), selon le programme de la compétition publié mercredi par la Ligue de football professionnel (LFP). D'autre part, le derby algérois entre l'USM El Harrach et l'USM Alger aura lieu également vendredi prochain au stade du 1er novembre (Mohammadia) à partir de 16h. La 20e journée sera marquée aussi par le derby de l'Ouest du pays entre l'USM Bel Abbès et le MC Oran prévu le samedi 17 février au stade du 24-Février à Bel Abbès.